"ليبراسيون": شبكة أنفاق "مهولة" لحزب الله تصل إسرائيل وسوريا

كشف تقرير لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن حزب الله لديه شبكة أنفاق سرية، أكثر تطورًا من تلك التي لدى حركة حماس، جُهزت كأنفاق قتالية.

ويبلغ طول الأنفاق مئات الكيلومترات، ولها تشعباتٌ تصل لإسرائيل، وربما أبعد من ذلك، وصولًا للأراضي السورية، بحسب الصحيفة.

وأنشأ حزب الله بعد حربِ لبنان الثانية يوليو/ تموز 2006، بمساعدة الكوريين الشماليين والإيرانيين، مشروعًا لتشكيل شبكة أنفاق إقليمية بلبنان، هي أكبر من مترو حماس، بحسب ما كشف عنه مركز "ألما للأبحاث" الإسرائيلي.

واعتبر المركز، أن جنوب لبنان ليس غزة لاختلاف تضاريسه من تلال صخرية ووديان، وبالتالي التقديراتُ الإسرائيلية لا تتقبل مجردَ فكرة أن حزب الله نجح بحفرِ أنفاق حتى 10 كيلومترات بالعمق الإسرائيلي.

وبخلاف الإعلام العسكري لدى حماس، الذي أطلق حملةً دعائية للأنفاق، لم يتبع حزبُ الله هذا الأسلوب بل كان متكتمًا جدًّا، وهو ما عزز قناعةَ الخبراء بعدم امتلاك إسرائيل معلوماتٍ كافية عنها.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن شبكاتِ أنفاقِ حزب الله تؤمِّن وسيلةَ انتقالٍ محمية وآمنة، وتعمل بالخطوط الأمامية للمواجهة، وتُستخدم بأغلبها للعمليات التكتيكية لنصب الكمائن.

وأسهمت شبكاتُ الأنفاق تلك في إنشاء توازن بين باطن الأرض والسماء، لمواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي؛ ما جعل القتال عموديًّا أكثر منه أفقيًّا، وتضمن له حريةَ المناورة بشكلٍ أخطبوطي تحت الأرض.