بسبب الخلافات السياسية.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس جديد له
أخفق مجلس النواب العراقي، الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد له؛ بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على مرشحي المنصب.
وكان مجلس النواب العراقي خصص جلسته الأربعاء لانتخاب رئيس جديد له، خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وجاء هذا التحديد بعد صدور أمر نيابي رسمي بإنهاء عضوية الحلبوسي، وذلك عقب تسلم البرلمان كتاب المحكمة الاتحادية العليا التي أنهت عضوية الحلبوسي بتهمة التزوير.
وقال النائب في البرلمان العراقي كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "البرلمان لم يستطع انتخاب رئيس جديد له، خلال جلسة اليوم، وفق ما حدد ذلك جدول أعمال الجلسة؛ بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على المرشحين للمنصب من قبل القوى السياسية السنية".
وبين عليوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، أن "الخلافات على مرشحي منصب رئيس البرلمان ليست مقتصرة فقط على القوى السياسية السنية، بل هناك انقسام بين القوى السياسية الشيعية، فكل كتلة تريد دعم مرشح معين، وهذا يؤكد صعوبة انتخاب الرئيس الجديد؛ بسبب عدم حصوله على أغلبية الأصوات نتيجة الانقسام والخلاف".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أجلت انتخاب رئيس البرلمان الجديد الى إشعار آخر، وسيتم عقد جلسة الانتخاب في حال وصول الكتل السياسية إلى اتفاق وتوافق على مرشح معين لهذا المنصب".
ولفت عليوي، إلى أن "الحوارات والمفاوضات ستبقى مستمرة ومتواصلة لحين اتفاق الكتل والأحزاب خلال الأيام المقبلة".
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قضت، الثلاثاء الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
وعلى إثر ذلك، عقد حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، اجتماعًا قرّر فيه وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم، ومقاطعة اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة" والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.