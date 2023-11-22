بسبب الخلافات السياسية.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس جديد له

أخفق مجلس النواب العراقي، الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد له؛ بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على مرشحي المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي خصص جلسته الأربعاء لانتخاب رئيس جديد له، خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي.

وجاء هذا التحديد بعد صدور أمر نيابي رسمي بإنهاء عضوية الحلبوسي، وذلك عقب تسلم البرلمان كتاب المحكمة الاتحادية العليا التي أنهت عضوية الحلبوسي بتهمة التزوير.

وقال النائب في البرلمان العراقي كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "البرلمان لم يستطع انتخاب رئيس جديد له، خلال جلسة اليوم، وفق ما حدد ذلك جدول أعمال الجلسة؛ بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على المرشحين للمنصب من قبل القوى السياسية السنية".