"يسرائيل هايوم" تكشف السبب الرئيس لزيارة رئيس الموساد الدوحة

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، لصحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من زيارة رئيس جهاز المخابرات (الموساد)، دافيد بَرْنِيَّاع، إلى الدوحة، والاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، هو مناقشة صفقة إضافية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين من أيدي حركة حماس، لكن هذه المرة يجري الحديث عن الرجال والعسكريين.

وتحدثت الصحيفة عن صفقة "مختارة" هي التي دفعت بَرْنِيَّاع إلى زيارة العاصمة القطرية، هناك حيث يلتقي مسؤولين قطريين، في ظل الوساطة التي تلعبها الدوحة، مشيرة إلى أن تفاصيل وصلتها بأن "رئيس الموساد توجه إلى قطر لبحث شروط تمديد أيام الهدنة في مقابل إطلاق سراح أسرى ذكور وجنود".

وشملت الدفعات التي أطلقت حركة حماس سراحها حتى الآن نساءً وأطفال، في مقابل 4 أيام هدنة، كانت قد بدأت صباح يوم الجمعة الماضي، قبل تمديدها ليومين إضافيين مقابل 20 من الرهائن على دفعتين.

رهائن بأيدي فصائل أخرى

ووفق الصحيفة، تشكك إسرائيل في التقارير التي سربتها حماس بشأن أطفال يهود كانوا قد نُقلوا من غلاف غزة إلى القطاع، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ إذ تؤكد الحركة أنهم ليسوا في قبضتها.

ومن غير المستبعد أن يكون هذا الملف أيضًا من بين الملفات التي يناقشها بَرْنِيَّاع في الدوحة، لا سيما وأنه يعد إشكاليا إلى درجة كبيرة.