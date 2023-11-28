"يسرائيل هايوم" تكشف السبب الرئيس لزيارة رئيس الموساد الدوحة
قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، لصحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من زيارة رئيس جهاز المخابرات (الموساد)، دافيد بَرْنِيَّاع، إلى الدوحة، والاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، هو مناقشة صفقة إضافية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين من أيدي حركة حماس، لكن هذه المرة يجري الحديث عن الرجال والعسكريين.
وتحدثت الصحيفة عن صفقة "مختارة" هي التي دفعت بَرْنِيَّاع إلى زيارة العاصمة القطرية، هناك حيث يلتقي مسؤولين قطريين، في ظل الوساطة التي تلعبها الدوحة، مشيرة إلى أن تفاصيل وصلتها بأن "رئيس الموساد توجه إلى قطر لبحث شروط تمديد أيام الهدنة في مقابل إطلاق سراح أسرى ذكور وجنود".
وشملت الدفعات التي أطلقت حركة حماس سراحها حتى الآن نساءً وأطفال، في مقابل 4 أيام هدنة، كانت قد بدأت صباح يوم الجمعة الماضي، قبل تمديدها ليومين إضافيين مقابل 20 من الرهائن على دفعتين.
رهائن بأيدي فصائل أخرى
ووفق الصحيفة، تشكك إسرائيل في التقارير التي سربتها حماس بشأن أطفال يهود كانوا قد نُقلوا من غلاف غزة إلى القطاع، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ إذ تؤكد الحركة أنهم ليسوا في قبضتها.
ومن غير المستبعد أن يكون هذا الملف أيضًا من بين الملفات التي يناقشها بَرْنِيَّاع في الدوحة، لا سيما وأنه يعد إشكاليا إلى درجة كبيرة.
وتسعى إسرائيل لتقليل عدد دفعات المفرج عنهم على مراحل متعددة، وتريد أن تدفع باتجاه عقد صفقات تضم أعدادًا أكبر لتقليل المقابل أي أيام الهدنة، على عكس ما تريده حماس؛ حيث كانت الأمور تسير وفق معادلة عشرة محتجزين مقابل كل يوم هدنة.
وتزعم الصحيفة أن رئيس الموساد ناقش في الدوحة شرطًا انتهكته حماس بشأن قائمة المفرج عنهم، وتدعي أن الحركة كانت قد تلاعبت بتلك القوائم، ومن ثم لا تريد إسرائيل أن تقع في تلك اللعبة مرة أخرى.
وفي المقابل، أشارت المصادر للصحيفة إلى أنه على عكس تصريحات إسرائيل الرسمية بأنها ملتزمة باستئناف الحرب عقب الهدنة، فإن قطر تستضيف محادثات في الأيام الأخيرة مرة تلو الأخرى؛ لرغبتها في تمديد وقف إطلاق النار، إلى أن تصبح الهدنة دائمة، ومن ثم ينتقل الجميع إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
ووفق الصحيفة، لم تضع تل أبيب وقتًا محددًا لنهاية الهدنة، وأن وزراء كبارا بالحكومة أعربوا عن مخاوفهم من أن تستخدم حماس ورقة المخطوفين لكي تبتز إسرائيل على وقف إطلاق نار مستمر ودائم.
جنود الجيش
صحيفة "يديعوت أحرونوت" هي الأخرى سلطت الضوء على زيارة بَرْنِيَّاع إلى العاصمة القطرية، وقالت إن زيارته تأتي قبل إطلاق سراح دفعتين جديدتين من المخطوفين، ستشملان 20 أسيرًا إسرائيليًا، مشيرة إلى أن مصادر أبلغتها أن ثمة احتمالا لطرح حديث عن دفعات إضافية.
واقتبست عن مصادر قطرية بوزارة الخارجية في الدوحة أن الحديث يجري عن نساء وأطفال لكن بعدها سيُطرح موضوع تحرير ذكور وفتيات صغيرات (من غير الأمهات على حد قوله)، ليصل الأمر بعدها إلى الحديث عن تحرير ذكور، بمن في ذلك جنود الجيش الإسرائيلي.
وتوقعت الصحيفة أن تمر عمليات التبادل بسهولة خلال الساعات القادمة، وقالت إن إسرائيل "تحاول تحسين قائمة المفرج عنهم وإضافة أسماء أخرى، وقالت إنه لا يبدو حاليًا أن ثمة أزمة مقارنة بالتلاعب بالقوائم السابقة، مع تأكيدات بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يهدف إلى إبرام صفقة واسعة النطاق.
وترى الصحيفة أن زيارة بَرْنِيَّاع في غاية الأهمية لأنها تهدف إلى استيفاء ودفع التسوية الحالية التي أدَّت إلى تحرير نساء وأطفال على دفعات، كما حدث في الدفعات السابقة، ولكن الأهم هو طرح أفكار ومقترحات لرؤية أخرى لإعادة باقي المخطوفين.
آلية ثابتة
ولفتت إلى أن الأطراف ستناقش على سبيل المثال تحويل آليات عملية إطلاق سراح المخطوفين إلى آلية ثابتة من شأنها أن تذلل أي صعوبات تظهر أو تحديات أو ادعاءات متبادلة سواء من إسرائيل أو حماس، بشأن خروقات.
ويحاول رئيس الموساد إدخال أسماء أطفال فرادى يقبعون في الأسر من دون آبائهم، وإضافة دفعات جديدة إلى الدفعتين اللتين يفترض تحريرهما خلال يومي الهدنة الإضافيين.
وتكمن المشكلة هنا في وجود محتجزين إسرائيليين لدى فصائل أخرى غير حماس، كما تقول الحركة، إلا أن إسرائيل ترد بأنها لا تصدق هذه الرواية، وتطالب الوسيطين، القطري والمصري، بالضغط على حماس.
وبدورها تضغط واشنطن من أجل شمول الصفقات القادمة ذكورا وجنودا بالجيش الإسرائيلي، ومن ثم يجري الحديث هنا عن صفقة أخرى، ربما تختلف شروطها كلية وربما تتطلب مفاوضات منفصلة.