أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع
logo
العالم العربي

أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع وفخ موت

أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع وفخ موت
فلسطينيون أصيبوا بنيران إسرائيلية خلال توزيع المساعداتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 11:41 م


اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن توزيع المساعدات في غزة هو "نظام تجويع مؤسسي وإهانة للكرامة الإنسانية".

ودعت المنظمة في بيان إلى "وقف آلية توزيع مؤسسة غزة الإنسانية" ودعت "المانحين للامتناع عن تمويل ما هو في جوهره فخ موت" وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة أنها استقبلت بمركزين لها جنوب غزة قرب مواقع توزيع مؤسسة غزة الإنسانية 1380 جريحا و 28 قتيلا.

أخبار ذات علاقة

خلفت عشرات القتلى.. مجزرة جديدة قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

خلفت عشرات القتلى.. مجزرة جديدة قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

 وأوضحت أن "عددا كبيرا من المصابين القادمين من مركز توزيع خان يونس أصيبوا بطلقات نارية في الأطراف السفلية".

وأشارت إلى أنّ "تشريح هذه الإصابات يشير إلى استهداف متعمد داخل مواقع التوزيع وليس إطلاق نار عرضيا أو عشوائيا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC