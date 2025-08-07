أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع وفخ موت



اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن توزيع المساعدات في غزة هو "نظام تجويع مؤسسي وإهانة للكرامة الإنسانية".

ودعت المنظمة في بيان إلى "وقف آلية توزيع مؤسسة غزة الإنسانية" ودعت "المانحين للامتناع عن تمويل ما هو في جوهره فخ موت" وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة أنها استقبلت بمركزين لها جنوب غزة قرب مواقع توزيع مؤسسة غزة الإنسانية 1380 جريحا و 28 قتيلا.

وأوضحت أن "عددا كبيرا من المصابين القادمين من مركز توزيع خان يونس أصيبوا بطلقات نارية في الأطراف السفلية".

وأشارت إلى أنّ "تشريح هذه الإصابات يشير إلى استهداف متعمد داخل مواقع التوزيع وليس إطلاق نار عرضيا أو عشوائيا".