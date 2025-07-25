مقتل عنصر من "حزب الله" بقصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برعشيت الواقعة جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا حزب الله.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برعشيت" أدت إلى سقوط قتيل.

تنفذ إسرائيل عمليات قصف شبه يومية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني لإنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب "حزب الله"من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترًا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.