المغرب.. استمرار إضراب المعلمين "يشل" المؤسسات التعليمية

يعيش قطاع التعليم في المغرب شللًا مع مواصلة المعلمين إضرابهم المستمر منذ 3 أسابيع، رفضا للقانون الجديد الخاص بموظفي قطاع التعليم "النظام الأساسي"، الذي أقرته الحكومة المغربية، تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واحتجَّ آلاف المعلمين والمعلمات المغاربة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، الذين توافدوا إلى شوارعها قادمين من مختلف محافظات المملكة، لتنطلق مسيرة حاشدة من أمام بناية البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية، إذ نادوا برحيل الوزير شكيب بنموسى.

وقدَّر مصطفى الأسروتي، المسؤول الإعلامي في "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل" في المغرب، أعداد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ما بين 80 ألفا و100 ألف، واصفًا المسيرة بأنها "ضخمة وغير مسبوقة".