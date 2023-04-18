إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في القدس

أصيب رجلان إسرائيليان في إطلاق نار صباح الثلاثاء في القدس الشرقية، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون، فيما أطلقت قوات الأمن حملة بحث عن منفّذ الهجوم.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، وقع إطلاق النار قرب موقع ديني يهودي في حي الشيخ جراح استهدف شخصين كانا على الطريق تم نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف بيان الشرطة أن "عناصر الشرطة وحرس الحدود يجرون عمليات بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار".