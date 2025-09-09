الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بالإخلاء الفوري لجميع سكان مدينة غزة

أمر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء،‭ ‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على إكس: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا.. جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.. البقاء في المنطقة خطير جدا.

وخصص الجيش الإسرائيلي رقما للإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء، بحسب بيان أدرعي.

وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ أيام بنسف العديد من الأبراج في مدينة غزة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حركة حماس.