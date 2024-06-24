بالأرقام.. تقديرات إسرائيلية جديدة لقوة "حزب الله" وترسانته الصاروخية

القوات والصواريخ

وفيما يتعلق بعدد العناصر التابعة لحزب الله، أشارت الصحيفة إلى "خطاب نصر الله الأسبوع الماضي الذي قال خلاله إن قوة التنظيم تبلغ نحو 100 ألف عنصر.. لكن التقديرات تتحدث عن أعداد أكبر بكثير، تشمل أيضًا قوة احتياطية كبيرة، رغم التقارير التي تشير إلى رفض عدة مئات من اللبنانيين الحضور لاستدعاء للانضمام إلى التنظيم لكن في النهاية "حزب الله" لديه جيش حقيقي".

أما بخصوص منظومة الصواريخ داخل التنظيم، فقد قدر معهد أبحاث "ألما" الإسرائيلي المتخصص بالساحة الشمالية، أن حزب الله يمتلك ترسانة من عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

وأكد معهد أبحاث "ألما" أن "إمكانية الدقة انتقلت بسرعة كبيرة إلى صواريخ غراد وصواريخ بلاك، وما يثير القلق بشكل خاص هو مسألة المدى القصير الذي يشكل نحو 65 ألف صاروخ وقذيفة".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف أن العديد من عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل سقطت في نهاية المطاف في الأراضي اللبنانية.

الأسلحة الدقيقة

أما فيما يتعلق بالأسلحة الدقيقة، ففي المجمل، وعند إضافة الصواريخ والقذائف الصاروخية بعيدة المدى، يمتلك حزب الله ما يقدر بنحو 250 ألف سلاح.

وخلال شهر مايو/أيار الماضي، نُشر لأول مرة في صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حزب الله، بحسب تقديرات الخبراء، جمع آلاف الأسلحة الدقيقة.

فيما قدر معهد "ألما" الإسرائيلي أن صواريخ "فاتح 110"وصل مداها إلى 330 كيلومترا، ومدى تأثيرها إلى 10 أمتار، بعد تطويرها بشكل يجعلها أكثر دقة.