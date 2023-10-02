حريق الإسماعيلية يعيد للأذهان سلسلة مآسٍ خلفتها النيران في مصر

يعيد الحريق الضخم الذي اندلع، اليوم الاثنين، في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية المصرية، وأدى لإصابة 45 شخصا، إلى الأذهان، سلسلة حرائق شهدتها الجمهورية خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن التحقيقات في أسباب الحريق لا تزال جارية، ولم تُعلن نتائجها بعد، إلا أن الجدير بالذكر هنا أن الحرائق التي غالبا ما تنجم عن تماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر، حيث تعاني البنى التحتية من التهالك وضعف الصيانة.

"حريق الكنيسة"