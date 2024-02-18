العثور على قائد عسكري بارز في الجيش اليمني مقتولاً

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن العثور على أحد القيادات العسكرية البارزة في الجيش اليمني، فجر اليوم الأحد، مقتولاً في شقته.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "إرم نيوز"، فإنه قد عُثر على مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، الذي كان يتواجد خلال هذه الآونة في القاهرة للعلاج جثة هامدة، لافتين إلى أن ملابسات القضية جنائية بشكل مؤكد، وأن الوفاة ليست طبيعية.