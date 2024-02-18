العثور على قائد عسكري بارز في الجيش اليمني مقتولاً
كشفت مصادر عسكرية يمنية عن العثور على أحد القيادات العسكرية البارزة في الجيش اليمني، فجر اليوم الأحد، مقتولاً في شقته.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "إرم نيوز"، فإنه قد عُثر على مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، الذي كان يتواجد خلال هذه الآونة في القاهرة للعلاج جثة هامدة، لافتين إلى أن ملابسات القضية جنائية بشكل مؤكد، وأن الوفاة ليست طبيعية.
ووفقاً للمصادر، فإن الأجهزة الأمنية المصرية، قامت بنقل جثمان اللواء العبيدي، إلى إحدى ثلاجات الموتى في أحد مستشفيات المدينة، وتوقعت المصادر بأنه خلال الساعات القليلة المُقبلة، ستشرع الأدلة الجنائية والطب الشرعي المصري في تشريح الجثة، كما أنها بدأت بالفعل مباشرة التحقيق في القضية.
في الوقت نفسه، تناقلت مصادر يمنية متعددة عبر منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ العثور على اللواء العبيدي، مقتولاً في شقته في القاهرة.
ووصفت المصادر العسكرية، اللواء العبيدي، بأنه من القيادات العسكرية البارزة من طراز رفيع، يتمتع برجاحة العقل، ويتميّز بذكاء عالِ، وهو متخصص في هندسة تصنيع الآليات والذخائر العسكرية، ويحسب له أنه أول من قام بتصنيع مدرعات ومصفحات عسكرية، كما أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة قام بتصنيع وإصلاح وتطوير أسلحة ذات نوعية ثقيلة كـ"الصواريخ".
ولم يصدر حتى اللحظة عن السفارة اليمنية في القاهرة، أو الملحقية الإعلامية التابعة لها، أي توضيح رسمي أو تعقيب، بشأن هذه الواقعة.