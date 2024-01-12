الحكومة اليمنية: الحوثيون يجرّون البلاد لمواجهة عسكرية

حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، الجمعة، ميليشيات الحوثيين "مسؤولية جرّ البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين"، وفقا لقولها.

وقالت الحكومة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة، التي جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني، وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".

وأكدت أنها "صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية".

وأشار بيان الحكومة اليمنية، إلى أن "سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني، هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيات، وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدًا لأمن واستقرار العالم بأسره".

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد شنّتا ضربات عسكرية على أهداف تابعة لميليشيات الحوثيين في مناطق مختلفة من 6 محافظات يمنية، مساء أمس الخميس؛ ردًّا على هجماتهم ضد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.