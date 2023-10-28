بعد ليلة غزة الدامية.. ماذا سيحدث على جبهة جنوب لبنان؟

بقيت الأنظار مشدودة إلى جبهة جنوب لبنان، والتطورات التي من الممكن أن تحدث فيها، في ظل كثافة القصف الإسرائيلي على غزة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لميليشيا حزب الله؛ ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

وواصل، منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح، إطلاق القنابل المضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط، ومعها القنابل الحارقة؛ بهدف إحداث المزيد من الحرائق في الأحراج المحاذية للخط الأزرق، وسط تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء.