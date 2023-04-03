حماس تحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل

وذكر البيان أن أحد المدانين "عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1975م، ارتبط مع الاحتلال عام 2000، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 يوليو 2021".

ووفق البيان، فإن المدان الثاني "مدني من سكان غزة، مواليد 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 مارس 2017، وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عمله في المنطقة الصناعية (إيرز)".

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.