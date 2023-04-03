حماس تحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل
أصدرت محكمة تابعة لحركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الإثنين، أحكاماً نهائية بحق 6 أشخاص تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية معادية "إسرائيل".
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة، إن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق اثنين من المتخابرين أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 4 متخابرين آخرين، بحسب بيان وزارة الداخلية.
وذكر البيان أن أحد المدانين "عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1975م، ارتبط مع الاحتلال عام 2000، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 يوليو 2021".
ووفق البيان، فإن المدان الثاني "مدني من سكان غزة، مواليد 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 مارس 2017، وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عمله في المنطقة الصناعية (إيرز)".
وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.