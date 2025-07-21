كشف سرية "مساعدات السويداء" يثير غضب الجيش الإسرائيلي

أعرب الجيش الإسرائيلي عن غضبه الشديد من وزارة الصحة، إثر كشفها تفاصيل الطريقة التي استخدمها الجيش لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الطائفة الدرزية في سوريا، وذلك وفق ما ذكرت قناة "كان" الإخبارية، مساء اليوم الاثنين.

وكان الجيش يسعى إلى الحفاظ على سرية العملية، إلا أن وزارة الصحة نشرت صباح اليوم صورًا تُظهر قيام الجيش بتسليم المساعدات للدروز عبر طائرة "هرقل" أسقطتها من الجو على مسافة 80 كيلومترًا من الحدود.

وقد التُقطت الصور داخل قاعدة "نيفاتيم" الجوية، وتُظهر الصناديق مُثبّتة بأحزمة مظلات، بينما تبدو في الخلفية طائرة "هيركوليس" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وعقب نشر الصور، بدأت شعبة أمن المعلومات في الجيش تحقيقًا داخليًا، معتبرةً ما قامت به وزارة الصحة "حادثًا خطيرًا".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت ليلة أمس بأن إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نقلت مساعدات إنسانية ومعدات طبية عاجلة إلى الدروز في محافظة السويداء السورية، عقب تدمير المستشفى الذي يخدم الطائفة خلال المعارك.