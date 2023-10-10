الأردن يقرر إغلاق جسر الملك حسين والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن أمام حركة المسافرين والشحن، مؤكدة في ذات الوقت أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت، في بيان وصل لـ"إرم نيوز" نسخة منه، بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر.
السفارة الأمريكية تحذر رعاياها
من جانبها، حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، المواطنين الأمريكيين في إسرائيل ودول المنطقة، جراء الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت السفارة في رسالة إلى رعاياها، "لا يزال الوضع في إسرائيل والمنطقة غير قابل للتنبؤ".
وشددت على ضرورة اتباع الأفراد نصيحة الحكومات المحلية لزيادة وعيهم الأمني وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.
ودعت المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.
ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة ويمكنهم القيام بذلك بأمان بالتحقق من حالة المعابر الحدودية أو التحقق من الرحلات الجوية في المطارات القريبة.
وتتواصل لليوم الرابع على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي، ردا على انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.