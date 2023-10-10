الأردن يقرر إغلاق جسر الملك حسين والسفارة  الأمريكية تحذر رعاياها

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن أمام حركة المسافرين والشحن، مؤكدة في ذات الوقت أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت، في بيان وصل لـ"إرم نيوز" نسخة منه، بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر.

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها

من جانبها، حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، المواطنين الأمريكيين في إسرائيل ودول المنطقة، جراء الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت السفارة في رسالة إلى رعاياها، "لا يزال الوضع في إسرائيل والمنطقة غير قابل للتنبؤ".

وشددت على ضرورة اتباع الأفراد نصيحة الحكومات المحلية لزيادة وعيهم الأمني وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.