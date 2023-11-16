الجيش الإسرائيلي يتقدم شرق غزة بعد السيطرة على غربها

بدأ الجيش الإسرائيلي مرحلة جديدة في العملية البرية، التي أطلقها بعد أسابيع من الحرب، التي بدأها على قطاع غزة عقب هجوم شنته "حماس" ضد مواقع وبلدات إسرائيلية، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد أن أحكم الجيش الإسرائيلي سيطرته على مناطق غرب مدينة غزة، بدأ يستعد للتحرك شرقها وهي المناطق الأكثر كثافة وازدحامًا من المناطق الغربية، ما يشير إلى أن المرحلة الثانية ستكون أصعب وربما أكثر كلفة من حيث الخسائر.

وقال وزير الدفاع الإٍسرائيلي يؤاف غالانت، إن "الجيش بدأ مرحلة السيطرة على كامل مدينة غزة"، ما يشير إلى تحركه باتجاه المناطق الشرقية من المدينة التي لم يدخلها.

وبحسب ما رصد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يتمركز في منطقة ساحة السرايا التي تقع تقريبًا وسط مدينة غزة، وهي منطقة تجارية تكتظ بالأبراج التي تضم مكاتب لمؤسسات تجارية، كما اعتلى بنايات سكنية ونشر قناصة فيها.