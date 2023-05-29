إسرائيل تقصف مواقع قرب دمشق.. هل تتخذ سوريا موقفا من الميليشيات الموالية لإيران؟
أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مساء يوم أمس الأحد، على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق، في ثاني غارة لها بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وقال مصدر عسكري سوري، إن الطيران الإسرائيلي جاء من جهة الجولان واستهدف بعض النقاط في محيط دمشق.
وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الخسائر اقتصرت على "الماديات".
ويأتي تصريح المصدر العسكري، في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت على دفعتين، قاعدة لقوى "الدفاع الجوي" حيث يتركز عناصر من "حزب الله" اللبناني، في منطقة حفير الفوقا بريف دمشق.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ في الأول من أيار/ مايو الحالي، غارات جوية على مواقع في محيط حلب، شمالي سوريا.
وتستهدف إسرائيل في قصفها المتكرر مواقع ومنشآت عسكرية وأخرى تابعة لميليشيات موالية لإيران في سوريا، حيث يشكل تواجد تلك الميليشيات في الجنوب السوري تحديدًا قلقًا لإسرائيل، إذ تنشط تلك الميليشيات بحسب التقارير في تجارة وتهريب السلاح والمخدرات، ما جعل من سوريا ساحة صراع متقدمة بين إسرائيل وإيران.
وكانت التوقعات تسير في اتجاه أن تلجأ سوريا إلى العمل على تخفيف تواجد الميليشيات المحسوبة على إيران داخل أراضيها بعد عودتها للحضن العربي، ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع القمة العربية في جدة في 19 أيار/ مايو الحالي.
وجاءت تلك التوقعات بعد انتشار أخبار في الداخل السوري تفيد بإنزال مقار حكومية سورية أعلامًا إيرانية عن أسطحها في شمال البلاد، وهو الإجراء الذي وصفه الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عامر سبايلة بـ "الشكلي".
يقول سبايلة لـ "إرم نيوز" إن إيران وميليشياتها متغلغلة في الداخل السوري، وليس بالإمكان التخلص منها أو التخفيف من وجودها على المدى القصير، وإن إنزال الأعلام عن مقار حكومية ما هو إلا إجراء شكلي.
وأضاف أنه قد تكون هناك رغبة لدى الحكومة السورية بالوصول إلى مرحلة التخلص أو التخفيف من التواجد الإيراني على أراضيها، إلا أن ذلك غير ممكن راهنًا باعتبار تغلغل إيران في الشأن الداخلي السوري منذ أكثر من عقد مر على اندلاع الأزمة الداخلية في سوريا.
ورأى سبايلة، أن عودة سوريا إلى الحضن العربي لا تعني أنها ستنعم بالاستقرار، موضحًا أن ذلك لن يعني خروج الميليشيات من سوريا، ولن يعني توقف إسرائيل عن قصف مواقع مختلفة في سوريا.
وبعد القمة العربية في جدة، أكدت إسرائيل أن عودة سوريا للجامعة العربية لن تتسبب بوقف عملياتها العسكرية لضرب أهداف إيرانية على الأراضي السورية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قوله في 22 أيار/ مايو الحالي، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لن تمنح “وكلاء إيران” في سوريا أي حصانة.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".
يذكر أنه منذ أن اندلعت الأزمة في سوريا العام 2011 سعت إيران إلى تعزيز قواعدها العسكرية فتغلغلت في الداخل السوري، وهو ما ردت عليه إسرائيل بتنفيذ قصفها المتكرر لتلك القواعد.