إسرائيل تقصف مواقع قرب دمشق.. هل تتخذ سوريا موقفا من الميليشيات الموالية لإيران؟

أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مساء يوم أمس الأحد، على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق، في ثاني غارة لها بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال مصدر عسكري سوري، إن الطيران الإسرائيلي جاء من جهة الجولان واستهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الخسائر اقتصرت على "الماديات".

ويأتي تصريح المصدر العسكري، في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت على دفعتين، قاعدة لقوى "الدفاع الجوي" حيث يتركز عناصر من "حزب الله" اللبناني، في منطقة حفير الفوقا بريف دمشق.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ في الأول من أيار/ مايو الحالي، غارات جوية على مواقع في محيط حلب، شمالي سوريا.