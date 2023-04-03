بعد اتفاق السعودية وإيران.. مسؤول أردني سابق يطالب بإعادة العلاقات مع طهران

وشدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاق السعودي الإيراني الذي أبرم برعاية صينية الشهر الماضي في بكين، معتبرا أن الاتفاق "سيفتح الباب وبطريقة إيجابية على سوريا والعراق، وأن عملية استيراد النفط من بغداد ستكون أكثر سلاسة"، على حد تعبيره.

وطالب العبادي من الأردنيين "الانفتاح على الاتفاق وتوفير الدعم اللازم له بسبب الفوائد التجارية والاقتصادية التي ستعود على الأردن"، معتبراً أن السعودية وإيران والصين "هم الرابحون" وأمريكا والغرب "هم الخاسرون".

وأعرب العبادي عن "أسفه لموقف البعض الذين أبدوا ترددهم"، قائلا إن "بعضهم يطالب بالتريث وعدم الاستعجال"، في الانفتاح على إيران.

وأشار إلى أن المشكلة التي يعاني منها الأردن في الوقت الراهن اقتصادية وليست أمنية.