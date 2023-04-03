بعد اتفاق السعودية وإيران.. مسؤول أردني سابق يطالب بإعادة العلاقات مع طهران
طالب نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي، حكومة بلاده بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران بشكل فوري.
وقال العبادي، إن "عددا من السياسيين الأردنيين طالبوا بإرسال السفير الأردني إلى طهران وإعادة العلاقات الدبلوماسية لانتفاء السبب الرئيسي لقطع العلاقات وهو الاعتداء على السفارة السعودية بالإضافة إلى إعادة معظم الدول الخليجية لعلاقاتها الدبلوماسية وإعادة سفرائها إلى طهران".
حديث العبادي جاء خلال مشاركته بندوة بعنوان "الاتفاق السعودي الإيراني .. من الرابح ومن الخاسر؟" أقامها معهد الشرق الاوسط للإعلام والدراسات في العاصمة الأردنية عمان، أمس الأحد.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاق السعودي الإيراني الذي أبرم برعاية صينية الشهر الماضي في بكين، معتبرا أن الاتفاق "سيفتح الباب وبطريقة إيجابية على سوريا والعراق، وأن عملية استيراد النفط من بغداد ستكون أكثر سلاسة"، على حد تعبيره.
وطالب العبادي من الأردنيين "الانفتاح على الاتفاق وتوفير الدعم اللازم له بسبب الفوائد التجارية والاقتصادية التي ستعود على الأردن"، معتبراً أن السعودية وإيران والصين "هم الرابحون" وأمريكا والغرب "هم الخاسرون".
وأعرب العبادي عن "أسفه لموقف البعض الذين أبدوا ترددهم"، قائلا إن "بعضهم يطالب بالتريث وعدم الاستعجال"، في الانفتاح على إيران.
وأشار إلى أن المشكلة التي يعاني منها الأردن في الوقت الراهن اقتصادية وليست أمنية.
وطالب العبادي باستثناء بلاده من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، مؤكدا أن الأردن هو "الأكثر تضررا من إغلاق الحدود في مجالي التصدير والاستيراد".