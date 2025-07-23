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مسؤول: إيران توافق على زيارة فريق من وكالة الطاقة الذرية خلال أسابيع

مسؤول: إيران توافق على زيارة فريق من وكالة الطاقة الذرية خلال أسابيع
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، ك...المصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 3:12 م

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم الأربعاء إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".

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ومطلع يوليو الجاري، صدق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

وفي أعقاب تعليق عمل الوكالة الذرية والتعاون معها، أعلن مفتشوها مغادرتهم إيران في حينها.

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