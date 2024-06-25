أمريكا تحذر "حزب الله": الهجوم عليكم سيكون قريبا و"لن نوقفه"
أبلغت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني، في حال اشتعال الحرب مع ميليشيا حزب الله الذي يُتوقع أنه بات قاب قوسين أو أدنى، وذلك في رسالة تحذير جديدة مفادها أن واشنطن ستكون دعامة لتل أبيب دون أي تراجع منها.
وبحسب ما نقلت صحيفة "بويليتكو"، فإن العديد من المسؤولين الأمريكيين باتوا على قناعة أن الهجوم الإسرائيلي بات قاب قوسين أو أدنى.
وسلم مسؤولون أمريكيون تحذيراً واضحاً للميليشيا اللبنانية مفاده أنه "لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك".
وأكد شخص مطلع على المناقشات الجارية في الكواليس والعلن بين الجانب الأمريكي والسلطات اللبنانية، أن تلك الرسالة الأمريكية التي سلمت بشكل غير مباشر إلى ميليشيا حزب الله تهدف لدفعه إلى التراجع وتهدئة المواجهات المتفاقمة على طول الحدود.
وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن واشنطن، قدمت ضمانات لإسرائيل، بدعمها في حال نشوب حرب شاملة مع ميليشيا حزب الله.
وتمثل الضمانات الأمريكية، حافزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار حرب شاملة، ترى تل أبيب أنها باتت ضرورية لتحييد الخطر الذي باتت ميليشيا حزب الله تشكله على سكان شمال إسرائيل.
وأضافت الشبكة أن "هذه التأكيدات جاءت في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وسط ازدياد المخاوف بشأن توسع الصراع".
ونقلت عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قوله، إن "مسؤولين أمريكيين كبارا أكدوا لوفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع أنه في حال اندلاع حرب شاملة على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، فإن إدارة جو بايدن، مستعدة تماما لدعم حليفها".