أمريكا تحذر "حزب الله": الهجوم عليكم سيكون قريبا و"لن نوقفه"

أبلغت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني، في حال اشتعال الحرب مع ميليشيا حزب الله الذي يُتوقع أنه بات قاب قوسين أو أدنى، وذلك في رسالة تحذير جديدة مفادها أن واشنطن ستكون دعامة لتل أبيب دون أي تراجع منها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "بويليتكو"، فإن العديد من المسؤولين الأمريكيين باتوا على قناعة أن الهجوم الإسرائيلي بات قاب قوسين أو أدنى.

وسلم مسؤولون أمريكيون تحذيراً واضحاً للميليشيا اللبنانية مفاده أنه "لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك".

وأكد شخص مطلع على المناقشات الجارية في الكواليس والعلن بين الجانب الأمريكي والسلطات اللبنانية، أن تلك الرسالة الأمريكية التي سلمت بشكل غير مباشر إلى ميليشيا حزب الله تهدف لدفعه إلى التراجع وتهدئة المواجهات المتفاقمة على طول الحدود.