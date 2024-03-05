غزّية تروي مأساتها بعد فقدانها زوجها وطفليها التوأم (صور)

روت سيدة غزّية تُدعى رانيا أبو عنزة مأساتها بعد أن فقدت زوجها وأطفالها التوأم؛ جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المُستمر منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت في حديث لـ"إرم نيوز": "ذهب كل شيء أدراج الرياح، قتلوا زوجي وأطفالي التوأم بدم بارد، عندما قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في البناية، التي نسكن بها ما أدى إلى التسبب بأضرار جسيمة بشقتنا راح ضحيتها زوجي وأطفالي الاثنان".