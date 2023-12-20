الأسرع انتشارًا.. السعودية تعلن رصد متحور كورونا «JN.1»
أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية»، اليوم الأربعاء، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، إذ بلغت نسبته 36 في المائة.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.
من جهتها، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنّ متحوّر"JN.1" الفرعي، لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد.
وتعتبر هذه السلالة الأسرع انتشاراً من الفيروس، وهي سائدة بالفعل في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُشير التقديرات إلى أنها تُسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.
ويتحدّر "JN.1" من "BA.2.86"، أو "Pirola"، وهو متحور فرعي لفت انتباه العالم خلال الصيف؛ بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية.
ويخشى العلماء أن يفلت تمامًا من حماية اللقاحات والأجسام المضادة لـ"كوفيد-19"، وربما يثير موجة أخرى من المرض، كما فعل متحوّر "أوميكرون" في العام 2021.
وتشير تقديرات مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى أنّ معدل انتشار "JN.1" تضاعف في الولايات المتحدة بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر.