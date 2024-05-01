بلينكن يحث نتنياهو على تسريع دخول المساعدات إلى غزة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار الضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلينكن أشار خلال اللقاء إلى تحسن فيما يتعلق بوصول المساعدات إلى غزة، وأنه "جدَّد تأكيد أهمية تسريع وتيرة هذا التحسن والحفاظ عليه"، بحسب "رويترز".

وحثَّ بلينكن حركة حماس مِرارًا على قَبول عرض اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في القطاع.

وبعد زيارة الرياض وعمَّان في وقت سابق من الأسبوع، وصل الوزير الأمريكي إلى إسرائيل وهي المحطة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط.

وهذه هي الزيارة السابعة لبلينكن إلى المنطقة التي شهدت اندلاع صراع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عندما هاجمت حماس إسرائيل.

ولِتأكيد تركيز الجولة على الناحية الإنسانية، من المقرر أن يزور بلينكن ميناء أسدود في جنوب إسرائيل، والذي بدأ في الآونة الأخيرة في استقبال المساعدات المتجهة إلى غزة.

كما سيطلب من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ مجموعة من الخطوات المحددة لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان بشكل كارثي الجوعَ.

والتقى بلينكن بنتنياهو في مكتبه قبل اجتماع أوسع سيضم مسؤولين إسرائيليين كِبارًا آخرين، ودبلوماسيين أمريكيين.

وقال بلينكن في تصريحات في مستهل اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب "حتى ونحن نعمل بعزم لا يلين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يعيد الرهائن إلى ديارهم، علينا أيضًا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون جرّاء تبادل إطلاق النار الذي صنعته حماس".