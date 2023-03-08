الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
نددت دولة الإمارات بالاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، على دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة، على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين في وقت سابق وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين، على الأقل، وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحام مخيم جنين من جانب الاحتلال.
من جهتها، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها "تمت تصفية عدد من المسلحين، بينهم منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان قبل أيام"، بينما لم تؤكد مصادر أخرى ذلك حتى الآن.
وقد قالت إذاعة "كان" العبرية، إن "عبد الفتاح خروشة هو منفذ عملية حوارة وينتمي لحركة حماس، يضاف إلى ذلك اعتقال اثنين آخرين على صلة بالعملية".
واقتحمت قوة خاصة مخيم جنين، حيث حاصرت منزلاً فلسطينيا تحصن فيه مسلحون فلسطينيون، الأمر الذي أدى إلى تبادل إطلاق النار، ووقوع إصابات.
وشاركت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في عملية حصار المنزل في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.