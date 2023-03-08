الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

وأمس الثلاثاء، أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين في وقت سابق وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين، على الأقل، وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحام مخيم جنين من جانب الاحتلال.

من جهتها، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها "تمت تصفية عدد من المسلحين، بينهم منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان قبل أيام"، بينما لم تؤكد مصادر أخرى ذلك حتى الآن.

وقد قالت إذاعة "كان" العبرية، إن "عبد الفتاح خروشة هو منفذ عملية حوارة وينتمي لحركة حماس، يضاف إلى ذلك اعتقال اثنين آخرين على صلة بالعملية".

واقتحمت قوة خاصة مخيم جنين، حيث حاصرت منزلاً فلسطينيا تحصن فيه مسلحون فلسطينيون، الأمر الذي أدى إلى تبادل إطلاق النار، ووقوع إصابات.

وشاركت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في عملية حصار المنزل في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.