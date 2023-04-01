الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب المسجد الأقصى
قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الشرطة الإسرائيلية قامت بتحييد شابا فلسطينيا حاول الاستيلاء على سلاح جندي في مدينة القدس.
وذكرت قناة "14" العبرية أن فلسطينياً حاول الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، وتم تحييده.
كما أشارت قناة "كان" العبرية إلى اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين في البلدة القديمة وعناصر الشرطة الإسرائيلية.
وفور وقوع الحادث، انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وأغلقت بعض المناطق في البلدة القديمة بالقدس، واعتدت على المواطنين الفلسطينيين هناك.
وبحسب مصادر محلية فلسطينية، قررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى، بعد الحادث، مشيرة أن أحد حراس المسجد الأقصى أصيب بعد الاعتداء عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية، حيث حاول منعهم من إغلاق أبواب المسجد الأقصى.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها "الحراك الشبابي الشعبي في القدس" دعت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى بأعداد غفيرة، وخصوصاً بعد صلاة التراويح يوم السبت المقبل.
وأوضح الحراك الشبابي الشعبي في القدس أن "ما يخطط له المستوطنون من ذبح للقرابين في عيد الفصح لن يكون نزهة، وسنتصدى لهذا المخطط".
وهدد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بالتصعيد في حال تنفيذ مخطط ذبح القرابين في عيد الفصح القادم.
وقال في بيان صحفي: "شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين".