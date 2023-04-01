الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب المسجد الأقصى

قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الشرطة الإسرائيلية قامت بتحييد شابا فلسطينيا حاول الاستيلاء على سلاح جندي في مدينة القدس.

وذكرت قناة "14" العبرية أن فلسطينياً حاول الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، وتم تحييده.

كما أشارت قناة "كان" العبرية إلى اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين في البلدة القديمة وعناصر الشرطة الإسرائيلية.