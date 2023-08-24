بحثًا عن حل سلمي.. الجزائر توفد مسؤولًا بوزارة الخارجية إلى النيجر

أوفدت الجزائر، اليوم الخميس، أمين عام وزارة الخارجية لوناس مقرمان، إلى النيجر لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين فيها سعيًا للتوصل إلى حل سلمي، وفق مصادر رسمية.

وتأتي زيارة مقرمان في إطار جهود الجزائر للوساطة في أزمة النيجر، وسط معارضتها لأي تدخل عسكري لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد بدأ أمس الأربعاء، جولة مباحثات في ثلاث من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، هي نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، على منصة "إكس"، أن مقرمان يقوم بزيارة إلى جمهورية النيجر ابتداء من اليوم الخميس، يجري خلالها "سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار" من النيجر.

وقالت إن هذه الزيارة تأتي "في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر، بما يجنبه والمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".

وفي 6 آب/أغسطس، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه "يرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل عسكري" من خارج النيجر سيمثل "تهديدًا مباشرًا للجزائر"، وفق تعبيره.

وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني "لن يكون هناك حل بدوننا.. نحن أول المعنيين".

وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر، كما أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها.