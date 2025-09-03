الجيش الإسرائيلي يفرج عن 5 شبان اعتقلهم بريف القنيطرة الشمالي

أفرج الجيش الإسرائيلي عن خمسة شبان من أصل سبعة اعتقلهم ببلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أورده التلفزيون السوري عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الأربعاء.

وفجر اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 أشخاص بعد أن توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

أخبار ذات علاقة القوات الإسرائيلية تعتقل 7 أشخاص في ريف القنيطرة الشمالي

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات و30 عنصرًا دخلت من القاعدة العسكرية الإسرائيلية المستحدثة في حرش جباتا الخشب الساعة الثالثة فجرًا، وتوغلت في بلدة جباتا الخشب، وقامت بتفتيش عدد من المنازل، واعتقلت 7 أشخاص، ثم انسحبت الساعة الخامسة صباحًا باتجاه القاعدة.

أخبار ذات علاقة توغّل إسرائيلي في قرية الأصبح جنوب القنيطرة السورية



