اندلاع حريق هائل في قاعدة عسكرية إسرائيلية (فيديو)
اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق كبير بقاعدة تل هوشومير الإسرائيلية، التي تقع شمال تل أبيب.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 4 فرق إطفاء و3 مركبات لإمداد المياه، إلى جانب مركبات قيادة من جميع أنحاء منطقة دان وسط إسرائيل، تحاول السيطرة على النيران.
وتداول نشطاء على منصة إكس، مقطعا مصورا يوثق الحجم الهائل للنيران التي اندلعت بالقاعدة العسكرية.
وأوضحت مصادر عبرية، إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق، فيما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق بشأن الحريق، أو إن كانت القاعدة قد تعرضت لهجوم.
وقالت إن الحريق جاء بعد ساعات على زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لمنطقة تل هوشومير التي تحتضن القاعدة المخصصة لتخزين الأسلحة والذخيرة، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لإقامة دولة إسرائيل.
كما أجرى نتنياهو زيارة إلى قسم إعادة التأهيل في مستشفى شيبا في تل هشومير، حيث التقى بجرحى الجيش الإسرائيلي.
وقال نتنياهو: "إنه لشرف عظيم أن أزور محاربينا الأبطال في يوم الاستقلال، وأن أستمع إلى عظمة النفوس الجريحة التي تمنح شعب إسرائيل بأكمله إلهامًا كبيرًا لمواصلة القتال حتى النصر".