اندلاع حريق هائل في قاعدة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق كبير بقاعدة تل هوشومير الإسرائيلية، التي تقع شمال تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 4 فرق إطفاء و3 مركبات لإمداد المياه، إلى جانب مركبات قيادة من جميع أنحاء منطقة دان وسط إسرائيل، تحاول السيطرة على النيران.

وتداول نشطاء على منصة إكس، مقطعا مصورا يوثق الحجم الهائل للنيران التي اندلعت بالقاعدة العسكرية.