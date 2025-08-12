logo
جريحان بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنانالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 6:38 م

سقط جريحان في استهداف طائرة مسيّرة  إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية محيط ميناء بلدة  الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط إصابات. وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الناقورة، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة".

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية صباح اليوم الثلاثاء على جرافة عند أطراف ميس الجبل في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين  لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها منتشرة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

