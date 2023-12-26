"الغارديان": خلافات بين الديمقراطيين حول غزة.. وترامب يترقب

وفي تعليقه على ما يدور، يؤكد كريس سكوت رئيس لجنة العمل السياسي (PAC) التي تقوم بتجنيد وتدريب التقدميين الشباب، على أهمية تجنب المعارك الداخلية في أوساط الحزب عام 2024، مشددًا على الحاجة إلى الوحدة بين التقدميين، والتركيز على معالجة التهديد الخارجي الأكبر بدلاً من الصراعات الداخلية.

وحقق التيار التقدمي اليساري بعض الانتصارات الملحوظة خلال رئاسة جو بايدن، غير أن الضغوط التي مارسها على بايدن في قضايا كالمناخ، والهجرة، والمساواة العرقية، خلفت توترًا كبيرًا في أروقة الحزب الديمقراطي.

ويقول التقرير إن الصدام الإيديولوجي بين التقدميين اليساريين من جهة، والمعتدلين من جهة أخرى مرشح للتصاعد خلال موسم الانتخابات التمهيدية، الذي يبدأ في 5 مارس/آذار المقبل.

ومن بين المعارك البارزة المتوقع حدوثها مواجهة النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جمال بومان لمنافسه المؤيد بقوة لإسرائيل جورج لاتمير، إضافة إلى المواجهة المرتقبة بين كوري بوش عن ولاية ميسوري، ومنافسها ويسلي بيل، الذي انتقد رد فعلها على هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

في مقابل ذلك، يرى الوسطيون فرصة تلوح أمامهم لتحدي التقدميين اليساريين على جبهات متعددة، ليس فقط فيما يتعلق بإسرائيل، ولكن أيضًا في قضايا أخرى، غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن "الفرقة" (أعضاء الكونغرس الديمقراطيين التقدميين) يمثلون مشكلة للحزب الديمقراطي بالنظر إلى حضورهم المؤثر والصريح وخطابهم القوي، لا سيما في الولايات المتأرجحة، ما يجعل من الصعب على أعضاء الحزب الآخرين جذب مجموعة واسعة من الناخبين.

ومع ذلك، ربما تواجه "الفرقة" وحلفاؤها تحديات مالية كبيرة من الجماعات المؤيدة لإسرائيل، فقد أطلقت مجموعة "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل" حملة مناهضة للنائبة رشيدة طليب، باستخدام إعلانات هجومية لانتقاد مواقفها، وتصويرها على أنها تقف على "الجانب الخطأ من التاريخ والإنسانية".

واعتبر التقرير أن ما يحدث يشير إلى معركة بين التيارين مع استخدام الأموال على نطاق كبير للتأثير على الرأي العام ضد المستهدفين في هذه الحملة وهم أعضاء الكونغرس المعارضين لسياسات إسرائيل.