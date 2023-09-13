ما نعرفه عن الفيضانات القاتلة في ليبيا
اجتاحت شرق ليبيا فيضانات قاتلة أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة وحدها جراء العاصفة "دانيال"، يوم الأحد الماضي.
وفي الآتي، ما نعرفه عن هذه الفيضانات وتبعاتها:
ماذا حدث؟
وصلت العاصفة "دانيال"، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إلى الساحل الشرقي لليبيا، وضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقًا نحو مدن في الجبل الأخضر، شمال شرق، مثل: شحات "قورينا"، المرج، البيضاء، سوسة "أبولونيا" ودرنة، وهي المدينة الأكثر تضررًا.
وليل الأحد/الإثنين، انهار السدان الرئيسان على نهر وادي درنة الصغير ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمرت جسورًا، وجرفت العديد من المباني مع سكانها.
وحالت طرق مقطوعة، وانهيارات أرضية، وفيضانات، دون وصول المساعدة إلى سكان المدن المتضررة.
لِمَ عدد الوفيات مرتفع في درنة؟
بحسب الأرقام التي قدمتها أجهزة الطوارئ التابعة للحكومة المعترف بها في طرابلس، أسفرت العاصفة عن مقتل أكثر من 2300 شخص في مدينة درنة وحدها، لكن السلطات في شرق ليبيا تخشى أن تكون حصيلة القتلى أكبر بكثير، إذ أشار مسؤولون إلى أنها قد تكون أكثر من 10 آلاف قتيل، فبنيتها التحتية المتهالكة، والمباني التي شيدت، خلال العقد الأخير، دون احترام قواعد التنظيم المدني، وعدم الاستعداد لمواجهة كارثة طبيعية، حوّلت هذه المدينة إلى مقبرة مفتوحة.
وتشهد ليبيا، مالكة أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
وتحكم البلاد منذ أكثر من عام حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حماد، بتكليف من البرلمان، ودعم من المشير خليفة حفتر، مستغلة الفوضى، وتمركزت ميليشيات في المدن، بعضها ينتمي إلى التيار الإسلامي المتشدد كما هو الحال في درنة مع "أنصار الشريعة"، ثم متشددي تنظيم داعش الذين طردتهم قوات حفتر العام 2018.
تحرك السلطات
وصباح يوم أمس الإثنين، اتخذت سلطات البلاد في الشرق، وبالعاصمة طرابلس في الغرب، إجراءات طارئة لمحاولة تقديم المساعدة للسكان المتضررين.
وأرسلت قوافل مساعدات من طرابلس في الغرب إلى درنة.
وأعلنت حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة إرسال طائرتي إسعاف، ومروحية، و87 طبيبًا وفريق إنقاذ، بالإضافة إلى تقنيين من شركة الكهرباء الوطنية لمحاولة إعادة التيار الكهربائي.