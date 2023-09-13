ما نعرفه عن الفيضانات القاتلة في ليبيا

اجتاحت شرق ليبيا فيضانات قاتلة أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة وحدها جراء العاصفة "دانيال"، يوم الأحد الماضي.

وفي الآتي، ما نعرفه عن هذه الفيضانات وتبعاتها:

ماذا حدث؟

وصلت العاصفة "دانيال"، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إلى الساحل الشرقي لليبيا، وضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقًا نحو مدن في الجبل الأخضر، شمال شرق، مثل: شحات "قورينا"، المرج، البيضاء، سوسة "أبولونيا" ودرنة، وهي المدينة الأكثر تضررًا.

وليل الأحد/الإثنين، انهار السدان الرئيسان على نهر وادي درنة الصغير ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمرت جسورًا، وجرفت العديد من المباني مع سكانها.

وحالت طرق مقطوعة، وانهيارات أرضية، وفيضانات، دون وصول المساعدة إلى سكان المدن المتضررة.