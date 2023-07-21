المغرب مرشح بقوة للحصول على راجمة الصواريخ الإسرائيلية "بولس"

وبينت الشركة الإسرائيلية أنها وقّعت - بشكل رسمي - على صفقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مع “عميل دولي” لتزويده براجمة الصواريخ “PULS”، ومجموعة أخرى من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى.

وأفادت الشركة، وفقًا لبيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن النظام الصاروخي الإسرائيلي الذي تعتزم توريده إلى صاحب العقد الذي سيتم تنفيذه على مدى 3 سنوات، يصل مداه إلى أكثر من 300 كيلومتر.

كما يتميز بنظام توجيه دقيق مع إمكانية تركيبه على منصات مختلفة؛ من ضمنها العربات ذات العجلات، إضافة إلى انخفاض تكلفة صيانته، وتدريب أفراد الجيش عليه.

وشهدت طلبات الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية من طرف عدد من الجيوش ارتفاعًا، خلال السنوات الأخيرة، بحسب يهودا فيريد، المدير العام لـ “Elbit Systems”.

وشددعلى أن “هذا العقد الموقع دليل على ثقة الموردين في المنظومات التي تصنعها شركتنا”.