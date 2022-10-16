لبنان: زوارق حربية إسرائيلية "خرقت" مياهنا الإقليمية عدة مرات

أعلن الجيش اللبناني، يوم الأحد، أن زوارق حربية إسرائيلية "خرقت" المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات أمس السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين.

وأضاف الجيش في بيان، أن "هناك 4 انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية".

وتابع أن السلطات اللبنانية تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وأعلن لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، عن موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما.

وكشف ألون أوشفيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، سيتم توقيعه في حفل مشترك بين البلدين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن أوشفيز، قوله: "سيكون هناك حفل مشترك بين إسرائيل ولبنان لتوقيع الاتفاق"، مضيفا: "الأمريكيون يعرفون كيف يفعلون ذلك".