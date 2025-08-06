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العالم العربي

إجلاء 83 أردنياً من السويداء السورية

إجلاء 83 أردنياً من السويداء السورية
معبر جابر - نصيب بين الأردن وسورياالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 8:18 م

أعلن الأردن، مساء الأربعاء، إجلاء 83 شخصا من مواطنيه كانوا في محافظة السويداء السورية، التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة.

وكشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان عن  "إجلاء مجموعة جديدة من المواطنين الأردنيين من محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية، عبر معبر (نصيب/جابر) إلى الأردن، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأجهزة الدولة في سوريا".

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إنه "جرى إجلاء 83 مواطنًا أردنيًّا ومرافقيهم، عبر حافلات الهلال الأحمر السوري".

وثمّن القضاة "جهود الأشقّاء في الجمهورية العربية السورية لمواصلة استجابتهم وتعاونهم في تسهيل عملية الإجلاء للمواطنين الأردنيين، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأردنية إجلاء 112 أردنيا وعدد من رعايا دول من محافظة السويداء عبر معبر نصيب/جابر إلى الأردن.

والسويداء ذات الأغلبية الدرزية، تحدها من الجنوب مدينة الأزرق الأردنية، التي يقطنها أيضا سكان من الطائفة ذاتها.

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