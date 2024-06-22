خبراء: إعادة احتلال غزة مكلفة ماديًا ومرفوضة دوليًا

تعيش غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، حالة من السيطرة العسكرية التي أعادت للأذهان حقبة الاحتلال العسكري الذي سبق 2005 من حواجز عسكرية في عمق المدن، والسيطرة على معبر رفح والإشراف عليه.

وذكرت تقارير إعلامية اسرائيلية، أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش، طالبا بضرورة العودة لاحتلال قطاع غزة عسكريًا بما يضمن القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد للجبهة الجنوبية وتأمين سكان مستوطنات الغلاف.

تعليقًا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة منصور أبو كريّم: إن "إعادة احتلال قطاع غزة له تكلفة اقتصادية باهظة لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي سيكون مسؤولًا مباشرًا عن حياة واحتياجات قرابة 2.5 مليون فلسطيني، سواء التعليم أم الصحة أم توفير فرص عمل".