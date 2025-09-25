"المرصد": مقتل 5 من "قسد" إثر هجوم لداعش في ريف دير الزور

أسفر انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون يشتبه أنهم من تنظيم "داعش"، وقذيفة تم إطلاقها عن مقتل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف دير الزور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن لغماً انفجر تزامناً مع مرور دورية تضم صهريجين مياه وسيارة تقل عناصر تابعة لقسد، في بلدة البحرة بريف دير الزور، وذلك قبل استهدافها بقذيفة آر بي جي.

وفي معلومات أوردها، أسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخر تم نقله للمستشفى للعلاج.

وإثر الحادث، استنفرت القوات الأمنية في المنطقة لملاحقة المهاجمين.

وتصاعد نشاط خلايا داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.