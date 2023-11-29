تقرير: بايدن يحاول امتصاص غضب مسلمي أمريكا بسبب حرب غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يحاول امتصاص غضب المسلمين الكبير في بلاده بسبب تضامنه مع إسرائيل، بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار تقرير للصحيفة إلى أن بايدن يواجه "غضبًا عارمًا" بسبب تضامنه مع إسرائيل من قبل المسلمين وأيضًا من قبل مؤيديه من الموظفين في البيت الأبيض، الذين عبَّر بعضهم عن خيبة أمله مِن موقف الرئيس.

وذكرت الصحيفة أن بايدن دعا مجموعة من مسلمي أمريكا البارزين إلى البيت الأبيض، لمناقشة خطاب الكراهية الإسلامي في أمريكا، لكن الحضور اتهموا الرئيس بـ"الانحياز لإسرائيل في الهجوم الإرهابي على غزة"، واعتبروا أن تشكيكه في عدد الضحايا الفلسطينيين بمثانة "إهانة" للمجتمع الأمريكي الداعي للسلام.