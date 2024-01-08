التوسع باتجاه رفح.. سيناريوهات "المرحلة الأخيرة" من حرب غزة

أثارت وسائل إعلام عبرية تساؤلات حول إمكانية توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع.

يأتي ذلك في إطار الحديث عن بدء الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة من حربه على قطاع غزة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي انتقل رسميًّا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع، التي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافًا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.

وأوضحت التقارير أن الجيش لا يستبعد إمكانية عودته في المستقبل لخوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية، مشيرةً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي رفح "منطقة آمنة"، حيث نزح إليها مليون و300 ألف من سكان القطاع، فيما تسببت الهجمات الإسرائيلية على وسط القطاع بنزوح أعداد أخرى من مخيمات المغازي والنصيرات والبريج ومدينة دير البلح للجنوب.

نهاية الحرب

تعليقًا على هذه التقارير يرى الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أنه "بات من الواضح أن مدينة رفح جنوبي القطاع ستكون المرحلة الأخيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأنه سيعمل على توجيه ضربة عسكرية بنهاية الحرب".

وأوضح عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هناك "ثلاثة أهداف رئيسة للجيش الإسرائيلي من حربه على غزة هي تدمير القطاع، وإحداث تغيير ديموغرافي جذري فيه، وإقامة منطقة عازلة"، مبينًا أنه دون استهداف كافة المناطق ومدينة رفح فإن الجيش لن يحقق هذه الأهداف.