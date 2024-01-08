التوسع باتجاه رفح.. سيناريوهات "المرحلة الأخيرة" من حرب غزة
أثارت وسائل إعلام عبرية تساؤلات حول إمكانية توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع.
يأتي ذلك في إطار الحديث عن بدء الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة من حربه على قطاع غزة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي انتقل رسميًّا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع، التي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافًا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.
وأوضحت التقارير أن الجيش لا يستبعد إمكانية عودته في المستقبل لخوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية، مشيرةً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي رفح "منطقة آمنة"، حيث نزح إليها مليون و300 ألف من سكان القطاع، فيما تسببت الهجمات الإسرائيلية على وسط القطاع بنزوح أعداد أخرى من مخيمات المغازي والنصيرات والبريج ومدينة دير البلح للجنوب.
نهاية الحرب
تعليقًا على هذه التقارير يرى الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أنه "بات من الواضح أن مدينة رفح جنوبي القطاع ستكون المرحلة الأخيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأنه سيعمل على توجيه ضربة عسكرية بنهاية الحرب".
وأوضح عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هناك "ثلاثة أهداف رئيسة للجيش الإسرائيلي من حربه على غزة هي تدمير القطاع، وإحداث تغيير ديموغرافي جذري فيه، وإقامة منطقة عازلة"، مبينًا أنه دون استهداف كافة المناطق ومدينة رفح فإن الجيش لن يحقق هذه الأهداف.
وأشار عريقات إلى أن "سعي إسرائيل لإقامة المنطقة العازلة في غزة لن يتحقق إلا باجتياح بري لشرق رفح وقصف مكثف لها"، لافتًا إلى أن إقامة المنطقة العازلة مع رفح ربما تكون الأسهل للجيش الإسرائيلي، وفق تقديره.
وبين أن "الحدود بين إسرائيل ورفح لا يوجد بها اكتظاظ سكاني كما هو الحال في مدن القطاع الأخرى، وأن هذا الأمر ربما يسهل على الجيش الإسرائيلي إقامة المنطقة العازلة دون الدخول في مواجهات عسكرية عنيفة كما حدث في الشمال والوسط وخانيونس".
ورجح عريقات أن "يبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح بعد أسابيع، خاصة أنه يركز في الوقت الحالي على منطقة وسط القطاع وخانيونس"، متوقعا أن تشهد رفح خلال الأيام المقبلة ضربات جوية مكثفة.
وتابع عريقات: "سيدفع الجيش الإسرائيلي بالسكان والنازحين في رفح لمناطق الغرب والوسط، وسيبقي على المنطقة الشرقية خالية على اعتبار أنها منطقة عمليات عسكرية"، محذرًا من أن يدفع ذلك السكان والنازحين نحو مصر.
وزاد بالقول: "بتقديري، ستحاول إسرائيل من خلال عملياتها العسكرية في رفح أن تدفع السكان نحو الحدود المصرية، خاصة بعد فشل مخطط حكومة بنيامين نتنياهو في ترحيلهم إلى سيناء، في ظل الموقف المصري الرافض لذلك".
منطقة آمنة جديدة
من ناحيته، يرى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "أي عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح مرهونة بدعوته السكان للنزوح إلى مناطق أخرى من القطاع، وهو الأمر الذي يحتاج لأسابيع"، وفق تقديره.
وأوضح الشرقاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يحتاج من إسرائيل تحديد منطقة آمنة جديدة للسكان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني احتمالين، أولهما إنهاء جيشها عملية عسكرية في إحدى المناطق وتحديدها كمنطقة آمنة.
وبين أن هذا الاحتمال أقدم عليه الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بمدينة غزة حينما حدد غربها منطقة آمنة للسكان، وذلك من أجل استئنافه للعمليات العسكرية شرق المدينة، مرجحًا أن يكون ذلك هو الخيار الأفضل للجيش.
وأضاف الشرقاوي: "أما الاحتمال الثاني فيتمثل في طلب الجيش الإسرائيلي من بعض السكان الذين نزحوا من غزة وشمالها العودة إلى منازلها بشكل جزئي وتدريجي، وذلك من أجل تخفيف الضغط على رفح واستئناف العمل العسكري بداخلها".
واعتبر أن "مثل هذا الخيار لا يزال مستبعدًا أمنيًّا وعسكريًّا بالنسبة لإسرائيل، خاصة أنه لا يحقق أهدافها المتعلقة بالحرب، ويمكن أن يؤدي إلى انتقال عناصر عسكرية من الجنوب لغزة وشمالها، وهو الأمر الذي لا ترغب به إسرائيل".
وبحسب تقديرات الشرقاوي، فإن "الجيش الإسرائيلي لن ينهي حربه قبل أن ينفذ عمليات عسكرية برفح، ستتركز شرق المدينة وبمحيط محور فيلاديلفيا وبضربات جوية تُلحَق بتوغل بري من الشرق وعلى أطراف المحور".