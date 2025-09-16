"خلف دخان الحرب".. جهود لإحياء مفاوضات هدنة في غزة وحماس تطرح شروطها

كشف تقرير لقناة "كان" الإسرائيلية عن جهود تبذل خلف الكواليس لإحياء مفاوضات غزة، رغم بدء إسرائيل عملية الاجتياح البري لمدينة غزة.

وبحسب التقرير، فإنه بعد أسبوع من محاولة اغتيال قيادة حماس في الدوحة، هناك معلومات تشير إلى أن الحركة لا تستبعد العودة إلى المفاوضات، لكنها ستطرح شروطا جديدة أكثر صرامة على إسرائيل في إطار أي مفاوضات جديدة.

رغبة إسرائيلية

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات لقناة "كان" إن أي مفاوضات جديدة ستكون معقدة، لأن هجوم الدوحة نسف أسلوب المفاوضات القديم، وبالتالي فإن مناقشة مقترحات لوقف الحرب ستكون بطريقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل هجوم الثلاثاء الماضي.

وكشف التقرير أن التفاؤل بإمكانية عودة حماس للتفاوض تزامن مع نقل الولايات المتحدة رسالة إلى قطر مفادها أنه رغم بدء عملية اجتياح غزة، فإن إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق.

أين الوسيط؟

وبحسب "كان"، فقد أقرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، خلال اجتماعاته في قطر باستمرار دورها كوسيط، حتى بعد هجوم الدوحة، لكنه في ظل التوترات الحالية بين إسرائيل وقطر يقلل من إمكانية عقد جولة قريبا، كما أن شروط إسرائيل الحالية للتوصل إلى اتفاق بعيدة كل البعد عن موقف حماس، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات.