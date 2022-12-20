"مؤتمر بغداد" يختتم فعالياته بالتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي

أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية، والذي عقد اليوم الثلاثاء في الأردن، على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أنه في ضوء قرار مؤتمر بغداد الذي التأم في دورته الأولى يوم الثامن والعشرين من آب/أغسطس عام 2021، وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبعد التنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استضاف الأردن مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة المؤتمر وحسن تنظيمه، كما ثمن الأردن والعراق دور فرنسا التنسيقي في إطلاق مؤتمر بغداد ومشاركتها في دورتيه.