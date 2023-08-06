العراق يمضي في تشريع لمكافحة الاختفاء القسري

يمضي العراق نحو تشريع لمكافحة الاختفاء القسري في البلاد، بحسب ما كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي أكد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري.

وكشف السوداني عن التوجه العراقي خلال لقائه وفدا أمميا، على رأسه مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف فولكر تورك، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفقًا لما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، اليوم الأحد.

واعتبر السوداني الزيارة الأممية، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "رسالة دعم لكل العراقيين، وتشجيعاً على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، كونها تمثل أول زيارة لمفوض سامٍ لحقوق الإنسان إلى العراق".

وبيّن أن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان"، مشيراً إلى "موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، وهو الآن في مجلس النواب لغرض التصويت".

وأكد السوداني أن "الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسنمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية".

من جانبه، قال تورك إن "توقيت زيارته جاء في وقت حساس؛ كون العراق يعد أحد أكثر الدول تاثراً بالتغير المناخي؛ من أجل المساعدة لمواجهة هذا التحدّي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأكد أن "العراق بلد متنوع في مكوناته، وهذا عامل قوة له على مر التاريخ"، داعيًا إلى "العمل على تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات".