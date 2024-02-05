مقتل 5 من قوات سوريا الديمقراطية في قصف على قاعدة أمريكية

قتل خمسة مقاتلين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قصف بمسيّرة على حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.

واستهدف القصف وفق المرصد، قسماً تابعاً لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد داخل حقل العمر، ما أوقع خمسة قتلى ونحو عشرين جريحاً في صفوفها.

وتبنّت ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي ائتلاف من ميليشيات موالية لإيران، قصف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور (شرق). وقالت في بيان نُشر على تطبيق تليغرام إن مقاتليها هاجموا "بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الإحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في العمق السوري".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن القصف "يعد الأول من ميليشيات موالية لإيران ضد القواعد الأمريكية بعد القصف الأمريكي على سوريا والعراق" قبل أيام.

وشنّت الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت ضربات أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا رداً على مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة على الحدود الأردنية السورية في 28 كانون الثاني/يناير.

وأحصى المرصد مقتل 29 مقاتلا مواليا لإيران على الأقلّ، بينهم تسعة سوريين وستة عراقيين وستة لبنانيين ينتمون إلى ميليشيا حزب الله، في الضربات الأمريكية الجمعة على شرق سوريا.