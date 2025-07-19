بحضور محافظ درعا.. اجتماع لعشائر سوريا حول أحداث السويداء (فيديو)

أصدرت العشائر السورية في اجتماع أقيم بمحافظة درعا جنوبي البلاد، على خلفية استمرار الاشتباكات الدامية في السويداء، بيانا حضت فيه على "وقف إطلاق النار".

وبحسب "تلفزيون سوريا"، وجهت شخصيات حكومية من العشائر رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بضرورة وقف إطلاق النار.

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وشددوا على أن "معركتهم ليست مع أهالي السويداء، بل مع المعتدين على كرامة العشائر".

وبرر المتحدثون باسم العشائر أن تدخلهم جاء بعد "استقواء العصابات باليد الخارجية، والاعتداء على أبنائهم"، مؤكدين تمسكهم بموقف الحكومة السورية بما يضمن كرامتهم وأمنهم.