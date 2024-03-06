"مارين".. المسكوت عنه في حرب غزة

ما الذي يدفع إسرائيل كي تتحمل كل تلك الخسارة في أعداد قتلاها من الجنود؟ إضافة إلى عدم الالتفات إلى حياة الرهائن لدى حماس، رغم كل الضغط الداخلي، وإضافة أيضًا إلى الخسائر المادية التي قدر "بنك إسرائيل" أن تصل إلى نحو 60 مليار دولار، في نهاية العام الحالي؟

يكرر المسؤولون الإسرائيليون أن تصفية حماس، هي الهدف، لكن صرخات التحذير من "تهجير الفلسطينيين"، و"إفراغ القطاع من سكانه" و"الإبادة الجماعية" كانت تشير إلى ما هو أبعد، وثمة من يقول إن الوصول إلى شواطئ غزة، وما تحويه سواحلها يعد واحدًا من أبرز أسباب الحرب.

الحقل الهدف

عام 1999 أظهرت دراسة لشركة "بريتش غاز" البريطانية أن سواحل غزة غنية بالغاز، وأبرمت عقدًا مع السلطة الفلسطينية للاستثمار فيها، ومضى الاتفاق في أولى خطواته، رغم اعتراض تمثل وقتها في التماس قدمته شركتان إسرائيليتان إلى المحكمة العليا في إسرائيل، لمنع السلطة الفلسطينية من ذلك الاستثمار، بدعوى أنها لا تمثل دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.

بعد أشهر على الاتفاق، وفي عام 2000، أظهر مسح الشركة البريطانية وجود حقل "مارين غزة1"، ثم "مارين2"، وباحتياطيات من الغاز عالي النقاوة، تفوق حاجة الفلسطينيين، بل يمكنهم تصدير فائض منها، وتحقيق عوائد كبيرة.

بقيت "بريتش غاز" تدرس الجدوى الاقتصادية، وأبرز ما فيها تأمين مشتر للغاز، حسب المعلن من المفاوضات آنذاك، ودخلت إسرائيل في مفاوضات مع بريطانيا عبر الشركة، إذ إنها كانت المشتري الأقرب، وكان ذلك الخيار الأقل تكلفة.

لكن إسرائيل التي كانت في حاجة كبيرة إلى الغاز، قبل اكتشاف حقول أخرى في المتوسط، وأهمها حقل "لوثيان" الأكبر والأغنى، كانت أيضًا لا تريد للفلسطينيين أن يحصلوا على مصدر دخل يضمن لهم مزيدًا من القوة والاستقلالية، وبين الخيارين كانت مصلحة إسرائيل تتأرجح.

في أيلول من ذلك العام اندلعت "انتفاضة الأقصى"، ولحقتها الانتفاضة الثانية عام 2002، وتعطل مشروع بدء الاستثمار، وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرئيل شارون وقف العمل في الحقل، واتهمت الرئاسة الفلسطينية آنذاك ممثلة بالرئيس ياسر عرفات بأنها ستحول عائدات الحقل إلى "دعم الإرهاب"، وهو موقف تعزز بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

رغم ذلك، فلم تنقطع المفاوضات، وسط حاجة إسرائيل ومصلحتها في شراء غاز بأسعار زهيدة، يقابلها تخوف من زيادة قوة الفلسطينيين، لكن سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، أدت إلى رسم مسار سياسي جديد، كان من نتائجه تعطيل المفاوضات بشأن استثمار الحقل، وقررت الشركة البريطانية الانسحاب.

عام 2010 اكتشف حقل لوثيان، وباحتياطات تزيد على "حقل مارين بنحو 17 ضعفًا، إذ قدرت بنحو 18 تريليون قدم مكعبة، وهو ما جعل ضغط الحاجة إلى الغاز أقل، ومنح إسرائيل إمكانية أكبر في التفاوض بشأن "غاز غزة" وفي تأخير استثماره.