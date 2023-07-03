8 قتلى فلسطينيين في هجوم إسرائيلي واسع على جنين

أسفر هجوم إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، عن مقتل 8 فلسطينيين، يوم الاثنين، في عملية هي الأوسع نطاقًا منذ نحو عقدين، وسط مخاوف من الانزلاق إلى المزيد من التصعيد.

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية عن طريق الطائرات المسيّرة، إلى جانب التوغّل في مدينة جنين، فيما رجَّحت وزارة الصحة الفلسطينية أن ترتفع حصيلة القتلى، بسبب وجود مصابين في حالة حرجة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن العملية العسكرية في جنين مقتصرة على المدينة ولا خطط لتوسيعها في أنحاء الضفة الغربية.

في غضون ذلك، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن التنسيق جار مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على منصّة صواريخ وصفها بـ"البدائية" داخل مخيم جنين، متحدثًا عن تدمير مصنع لإنتاج وتخزين العبوات الناسفة في جنين.

وتحدَّثت تقارير ميدانية عن إسقاط طائرة "درون" تابعة للقوات الإسرائيلية في حارة الدمج في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدرعة، قامت باقتحام مدينة جنين من عدة محاور ثم حاصرت المخيم.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية قطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، وسيطرت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مسيّرة تابعة له شنَّت أكثر من 10 غارات على أهداف ومسلحين في مخيم جنين.