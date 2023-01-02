استشهاد فلسطيني خلال اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في جنين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الإثنين، وأصيب عدد آخر جراء اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين لهدم منزل لفلسطينيين نفذا عملية أدت لمقتل إسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة كفر دان في جنين.