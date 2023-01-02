استشهاد فلسطيني خلال اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في جنين
استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الإثنين، وأصيب عدد آخر جراء اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين لهدم منزل لفلسطينيين نفذا عملية أدت لمقتل إسرائيلي.
وقالت مصادر فلسطينية إن شابا استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة كفر دان في جنين.
وأشارت إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت بلدة كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد عابد، وعبد الرحمن عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها عدد من الشبان".
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن قواته "تنفذ نشاطاً عسكرياً في بلدة كفر دان قضاء جنين، لهدم منزلي منفذي عملية حاجز الجلمة، والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن قوات الجيش تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة بعد اقتحام بلدة كفر دان قضاء جنين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يسجل وقوف إصابات في صفوفه.
وقالت مجموعة فلسطينية مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة جنين" إن مقاتليها استهدفوا قوات الجيش الإسرائيلي بوابل كثيف من الرصاص بعد اقتحام آليات إسرائيلية لبلدة كفر دان.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً مكثفاً خلال الأشهر الأخيرة، سقط على إثرها أكثر من 225 فلسطينياً خلال العام الماضي، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة الأكثر دموية منذ العام 2005.