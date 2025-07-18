اشتباكات عنيفة بين العشائر والدروز في مدخل السويداء الغربي

قالت مصادر من مدينة السويداء السورية، مساء اليوم الجمعة، إن معارك عنيفة تدور الآن بين مسلحي العشائر والمقاتلين الدروز على المحور الغربي والشمالي الشرقي لريف المدينة، ولا صحة لوجود أي خرق باتجاه مركز المدينة. بحسب إذاعة "شام تي في" المحلية.

وتدور اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخل المدينة، كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وشاهد مراسل "فرانس برس" عند المدخل الغربي للسويداء نحو 200 مقاتل من العشائر يشتبكون بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاشتباكات تدور عند المدخل الغربي للمدينة بين "العشائر والمقاتلين الدروز داخلها"، مضيفا أن "هناك قصفا على أحياء مدينة السويداء".

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وتجددت المواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو مدعومين من السلطات السورية وفصائل درزية في محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح إسرائيل بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي.