إيران: اغتيال قائد فيلق القدس في لبنان نيلفروشان "جريمة لا تغتفر"

وجّهت الخارجية الإيرانية، الاثنين، تهديدات إلى إسرائيل على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، العميد عباس نيلفروشان، الذي تمت تصفيته مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جراء هجوم نفذته مقاتلات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقال بيان نشره موقع الخارجية الإيرانية: "إن تاريخ جرائم النظام الصهيوني منذ نشأته وحتى الآن يُظهر أن الاسترضاء تجاه اعتداءات وجرائم هذا النظام يجعله أكثر عنفًا ويدفعه لارتكاب المزيد من الجرائم".

وأضاف البيان: "أن اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير (عباس نيلفروشان) هو عمل غير قانوني وجريمة لا تُغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل قدراتها لعزل ومحاسبة النظام الصهيوني على ارتكاب هذه الجريمة".

ومن المقرر أن تنطلق عصر يوم الاثنين مراسم تشييع جثمان العميد نيلفروشان في مدينة كربلاء وسط العراق، وبعدها يُنقل إلى مدينة النجف، ثم إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وأعلن الحرس الثوري، يوم الجمعة، العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان الذي تولّى منصب قائد فيلق القدس في لبنان، خلفًا للعميد محمد رضا زاهدي الذي قُتل في الأول من أبريل/نيسان 2024 جراء هجوم إسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق.

وبالإضافة إلى منصبه كقائد فيلق القدس في لبنان، كان العميد عباس نيلفروشان يتولى في الوقت ذاته منصب مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات.

وسيؤدي المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان العميد نيلفروشان في العاصمة طهران يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، على أن يُدفن في مقبرة أصفهان، مسقط رأسه وسط إيران.

ويبلغ العميد نيلفروشان من العمر 58 عامًا، وهو من سكان محافظة أصفهان وسط إيران. التحق بصفوف الحرس الثوري بعد الثورة بعامين، وكان من المشاركين في الحرب العراقية الإيرانية.