جنوب لبنان "تحت النار".. مقتل رئيس بلدية "النبطية" بقصف إسرائيلي

استهدفت أكثر من عشر غارات إسرائيلية اليوم الأربعاء، مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مسؤولة محلية بوكالة فرانس برس، في ثاني استهداف للمدينة بغضون أيام، ما أسفر عن مقتل رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فقد "قُتل رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل والأعضاء صادق إسماعيل خضر قديح قاسم حجازي، بالإضافة إلى مسؤول الإعلام محمد بيطار، والموظف محمد زهري".

وقالت محافظة النبطية هويدا الترك إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وأشارت إلى وقوع إصابات دون تحديد العدد.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان شملت عدة بلدات، منها تلة العويضة وكفركلا والطيبة والخيام والعديسة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف سلاح الجو وسائل قتالية إستراتيجية لميليشيا "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً على الأقل.